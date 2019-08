Basket C gold, Planet Catanzaro: due conferme importanti

SPORT

Martedì 27 Agosto 2019 - 15:14

Nermin Mavric, cl.2001, 192cm, play-guardia, già protagonista della scorsa stagione in Under 18 Eccellenza e C Silver, sarà nei roster di C Gold e Under 18 Eccellenza della Planet. Per lui, dotato di struttura fisica e doti tecniche notevoli, si apre la fase della maturazione agonistica, trasfondendo così le sue grandi potenzialità in opportunità concrete sul campo di gara.

Parimenti Stefan Malkic, cl.2000, 200cm, ala-centro, dopo le convincenti performance della passata stagione in C Silver oltre a diversi minuti in serie B, sarà chiamato a dare sostanza al team di C Gold, forte delle sue caratteristiche di lottatore sotto le plance e, nondimeno, di efficace tiratore dalla grande distanza, rendendolo in tal modo utile nei due slot di 4 e 5.

Nermin e Stefan, infine, si sono molto integrati nella comunità giallorossa e nel tessuto cittadino, tanto da risultare tra i maggiori testimonial del successo della "Foresteria Smaf" che accoglie i giovani della cantera giallorossa.