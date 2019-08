Una foto d'epoca tra i boschi della Sila. Ritrae Pirandello?

ARTE E CULTURA

Martedì 27 Agosto 2019 - 15:59

Di Giulia Zampina

La potenza dei social, quando correttamente usati, è quella di riuscire ad essere anche buoni maestri di storia soprattutto per quelle generazioni che, non solo non conoscono la storia dei libri, ma ancor di più ignorano quella dei luoghi in cui vivono . E così capita che Fernando Rocca scovi e immortali una foto storica esposta durante una mostra all'Albergo delle Fate. Secondo molti che l'hanno commentata sui social ritrarrebbe niente di meno che Luigi Pirandello a passeggio nella Sila Catanzarese davanti lo storico Albergo accompagnato da una persona che secondo alcuni interlocutori è l'onorevole Ciccio Bova. I commenti nostalgici si moltiplicano ma si moltiplicano anche i commenti di chi ritiene impossibile che l'uomo in foto sia il drammaturgo siciliano. Infatti molti indizi lascerebbero pensare a una foto scattata più recentemente, di certo dopo la morte di Pirandello avvenuta nel 1936. Intanto le autovetture che si scorgono alle spalle dei due sembrano essere delle Fiat 1100 in produzione dal 1939. Poi molti ritengono che accanto a Bova non ci sia Pirandello ma il senatore Giuseppe Medici la cui foto postiamo in basso. Resta il dubbio: che ci sia qualche storico che possa, in qualche modo, scioglierlo?

