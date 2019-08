Domenico Tallini: 'Pd ai titoli di...Cuda'

POLITICA

Martedì 27 Agosto 2019 - 17:33

Sapevamo di avere toccato un nervo scoperto, uno dei tanti, del Partito Democratico calabrese. Ci ha pensato il segretario che ha portato il PD di Catanzaro al 14%, tale Cuda, a confermare la lettura che abbiamo dato dell’indecente proposta del senatore Magorno di un accordo elettorale con i Cinquestelle. Non una parola del comunicato diramato da Cuda a nome del “club degli ex” è stata dedicata al presidente Mario Oliverio e alla sua esperienza di governo. Nemmeno un accenno di cortesia che si usa perfino agli avversari. E’ stato scaricato in maniera cannibalesca dai suoi stessi beneficiati, nella speranza che i calabresi dimentichino. Noi siamo stati fieri e irriducibili avversari del Governatore, ne abbiamo denunciato le inadeguatezze e gli errori, gli chiediamo di andare subito al voto. Ma noi siamo l’opposizione e facciamo il nostro mestiere.

Chi invece chiede discontinuità ad Oliverio, attraverso il patto scellerato con i Cinquestelle, è paradossalmente un gruppo di ex presidenti di Regione, di ex parlamentari, di ex sindaci e di ex consiglieri regionali. Sarebbero loro la discontinuità ? Magorno e la sua piccola banda di opportunisti farebbero bene a nascondersi. Ci penseranno i calabresi tra qualche mese a sollevarli da ogni pensiero fisso, dando fiducia a chi ha già dimostrato di meritarla per aver saputo bene amministrare e cambiare volto ad una delle città capoluogo di provincia della nostra terra. Saranno i Calabresi e il centrodestra a mandare a casa Oliverio con lo strumento democratico del voto, non i nuovi “cannibali” del PD. Con una battuta finale possiamo proprio dire che il Partito Democratico calabrese è arrivato ai titoli di…Cuda!

Domenico Tallini

Consigliere Regionale Forza Italia

Coordinatore Provinciale Forza Italia Catanzaro