Nuoto, la Calabria Swim Race vince la Supercoppa Calabria

Martedì 27 Agosto 2019 - 17:58

La Supercoppa 2018 2019 va alla la Calabria Swim Race del presidente Domenico Gallo. Il Comitato Regionale Calabria, infatti, ha diramato poche ore fa sul sito ufficiale, la graduatoria definitiva valevole per l’assegnazione dell’ambito trofeo.

La competizione rappresenta l’unico vero attestato di qualità da attribuire alle società che praticano tutta l’attività agonistica nell’ottica della multilateralità. Nuoto, nuoto di fondo e salvamento in un calendario ricco ed estenuante, con un regolamento che premia alla qualità dei risultati ottenuti anche la partecipazione costante a tutte le discipline natatorie.

Il trofeo viene assegnato alla società catanzarese che si colloca sul gradino più alto della Regione Calabria. Alle spalle della formazione giallorossa, la Blu Team di Reggio Calabria ed i Nuotatori Krotonesi. Fuori dal podio Kroton Nuoto (6°) e Cosenza Nuoto (8°) che partivano con i favori del pronostico.

“La vittoria della Supercoppa Calabria - ha dichiarato il Presidente Domenico Gallo – ha sancito il giusto riconoscimento al termine di una stagione che ci ha visto primeggiare in Calabria nei tre settori nuoto, nuoto di fondo e salvamento. Il progetto è stato voluto fortemente dal Comitato Regionale. Era un nostro obiettivo ed è stato centrato, grazie all’impegno di tutto lo staff dirigenziale e tecnico con a capo il responsabile del settore agonistico Vanni Celano e dei suoi collaboratori Maria Lo Forte, Germana Critelli e Pietro Cefalì. Un gruppo coeso e determinato che, grazie alle capacità di ogni singolo atleta, al quale vanno i miei complimenti, è riuscito ad imporsi portando a casa il prestigioso trofeo.”

A questo punto, oltre alla premiazione della formazione catanzarese che avverrà alla prima riunione federale valevole per la prossima stagione, appare scontato anche un riconoscimento federale al tecnico Celano per i risultati ottenuti. Un plauso dunque, allo staff tecnico per il lavoro svolto, alla società, agli atleti ed alla dirigenza per i traguardi raggiunti al termine di una stagione bella ed entusiasmante come non mai che ha visto eccellere la città di Catanzaro nel nuoto che conta.