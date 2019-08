PUBBLIREDAZIONALE

Come tenere in salute le articolazioni, fragili e problematiche

Per combattere i problemi ad articolazioni, legamenti e cartilagini sicuramente il primo passo è l’attività fisica ma a volte non basta

Il corpo umano è considerato una macchina perfetta, che se nel suo massimo stato di splendore può sembrare indistruttibile. In realtà sappiamo bene che così non è, e anzi, sono tante le parti del nostro corpo delicate come un bicchiere di cristallo. Tra queste, forse quelle che più danno noia sono le articolazioni.

Le articolazioni sono dispositivi di giuntura tra capi ossei, connessi tra loro tramite i tessuti connettivi. A seconda delle differenze di mobilità e di escursione si dividono in articolazioni mobili come quelle della spalla, del gomito e del ginocchio, articolazioni semimobili come quelle tra le vertebre e articolazioni fisse come quelle tra le ossa del cranio.

Il nostro corpo ha circa 360 articolazioni e lo spazio intra-articolare è formato da diversi elementi. Tra essi ci sono:

- la membrana sinoviale, una membrana sottile che riveste interamente la capsula articolare e la parte articolare dell’osso. Riveste anche i legamenti interarticolari e i tendini e contiene il liquido sinoviale, una sostanza che serve a lubrificare le articolazioni;

- la cartilagine articolare, la membrana che riveste le superfici articolari. Essa ha uno spessore che va da 0,2 a 6 mm. Riduce l'usura degli stessi nelle sollecitazioni fisiologiche e nei microtraumi, però proprio per il suo spessore minimo e per la costanza con la quale viene sollecitata è soggetta a usura. Quando l’organismo non ha cartilagini trofiche e in salute, diventa molto difficile effettuare lavori fisici e si avvertono forti dolori alle articolazioni. Con l’avanzare dell’età, la rigenerazione del tessuto che la compone è sempre più difficile e per questo è importante l’integrazione alimentare dei nutrienti che formano le cartilagini.

Non sempre i problemi legati alle articolazioni interessano i vecchi, ma anzi una delle patologie più diffuse tra adolescenti e giovani è il morbo di Osgood-Schlatter, che tra le cause più comuni ha lo squilibrio tra la crescita scheletrica e la crescita dell'apparato muscolo-legamentoso, per cui l'accrescimento osseo anticipa, l'accrescimento di muscoli e legamenti. Dunque il ginocchio, crescendo più in fretta, praticamente “raschia” a causa di una cartilagine non adatta, dando dolore. Questa condizione comunque si risolve da sola con la crescita e non comporta niente di grave.

Per combattere i problemi ad articolazioni, legamenti e cartilagini sicuramente il primo passo è l’attività fisica: sedentarietà e pigrizia sono nemiche della salute articolare ma è vero anche che anche la pratica di determinate discipline sportive può creare gravi problemi alle articolazioni, soprattutto quelle in cui scatti e salti sono molto frequenti.

Il nuoto è indicato come l’attività fisica e sportiva per eccellenza per rafforzare e tenere in salute le articolazioni, poiché i movimenti eseguiti in acqua aumentano la loro mobilità e la loro resistenza, senza pesare sulla colonna vertebrale. Così anche yoga e pilates, purché l’allenamento avvenga sotto la guida di un esperto e con la dovuta gradualità.

Perché le articolazioni funzionino correttamente e senza creare problemi è necessario che siano presenti in quantità adeguata nel nostro organismo una serie di componenti come quelli naturalmente presenti nella cartilagine, tra cui i più rappresentativi sono l’acido ialuronico, la glucosamina e il condroitin solfato.

L’usura delle cartilagini è sicuramente l’elemento che più è comune come causa di tutte le patologie articolari, e dolore, gonfiore e immobilità. Il ricorso a terapie farmacologiche per la gestione dei sintomi può essere comprensibile, ma è poco efficace se non si agisce direttamente sulla causa del problema.

