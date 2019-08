Scooter sbatte contro fioriera su corso Mazzini, un ferito

CRONACA

Mercoledì 28 Agosto 2019 - 10:49

Non ha più visto la strada a causa dei raggi del sole sul volto che lo hanno costretto a chiudere gli occhi. Per questo motivo un uomo alla guida di uno scooter ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente su una fioriera di corso Mazzini nei pressi della Chiesa del San Giovanni. Impatto violento e rovinosa caduta a terra per il conducente che ha avuto bisogno di cure da parte dei sanitari del 118 prontamente allertati dai commercianti della zona. L'uomo è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Maggiore attenzione è sicuramente doverosa nei punti dove c'è scarsa visibilità , ma forse anche le fioriere del centro andrebbero sistemate un po' più esternamente rispetto alla corsia di marcia.