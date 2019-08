Sersale, attesa per concerto di Angelo Famao

MUSICA E SPETTACOLO

Appuntamento per sabato prossimo alle ore 21 in piazza Italia

Mercoledì 28 Agosto 2019 - 11:21

Dicono di lui: “ E’ il nuovo idolo della musica melodica in chiave moderna e social”. Dice di lui: “I miei testi parlano solo di amore e non di malavita o dipendenze.” Non ha bisogno di troppe presentazioni l’artista siciliano che si esibirà sabato prossimo 31 agosto 2019, ore 21.30, in piazza Italia a Sersale. Nome: Angelo. Cognome: Famao. Il cantante gelano fa musica da pochi anni, ma tanto è bastato per catturare l’attenzione di tantissimi giovani che conoscono a menadito tutti i suoi brani.

Il concerto di Angelo Famao, introdotto dal gruppo Italia amore mio, è promosso dalla locale Pro-loco e fa parte del cartellone delle iniziative dell’estate promosso dall’Amministrazione comunale di Sersale, sindaco Salvatore Torchia, in sinergia con le altre associazioni del paese. Angelo Famao , 50mila follower su face book, è conosciuto soprattutto per il suo brano più famoso, “Tu si a fine do munno”, che è diventato un tormentone con 38milioni di visualizzazioni. Famao canta anche in napoletano e si caratterizza anche per le sue entrate in scena in modalità “sorpresa”. Sersale si prepara a vivere una bella serata all’insegna della buona musica con un artista che non passa inosservato.

Enzo Bubbo