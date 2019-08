CRONACA

In corso lavori bonifica dell’area ex Mercati di viale Magna Graecia

Mercoledì 28 Agosto 2019 - 12:50

Sono in corso di esecuzione i lavori di bonifica dell’area ex Mercati di viale Magna Graecia. Lo ha annunciato il sindaco, Sergio Abramo, che ha voluto verificare di persona, con un sopralluogo effettuato nella giornata di ieri, gli interventi affidati all’impresa “Nice” per un importo complessivo di 31.685 euro. “Dopo aver completato l’iter burocratico e progettuale – ha affermato Abramo -, l’amministrazione ha posto le basi perché vengano ristabilite le migliori condizioni igienico-sanitarie finalizzate a tutelare l’ambiente e le persone con la rimozione dei materiali in eternit presenti nell’area”.

La delibera, approvata a luglio dalla giunta comunale, è stata predisposta dal settore Gestione del territorio di Palazzo De Nobili sulla base di una concertazione con l’assessorato all’Ambiente. La pratica è seguita direttamente anche dal sindaco Abramo. “Si tratta – ha proseguito il primo cittadino – di un’operazione di bonifica dal piccolo importo, ma dal grande valore, che rafforza la strategia comunale di rispetto e tutela dell’ambiente in una zona, quella di viale Magna Graecia, nella quale sono attivi diversi insediamenti produttivi e commerciali”.