Operazione carabinieri alla discarica di località Stretto, 3 denunce

CRONACA

Mercoledì 28 Agosto 2019 - 12:22

I Carabinieri del N.O.E. di Catanzaro, coadiuvati da personale del Comando Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Principale, della Stazione Carabinieri Forestali di Lamezia Terme Sambiase, nonché del Dipartimento Provinciale Arpacal di Catanzaro, nel corso di attività finalizzate alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia della salute pubblica, a conclusione di attività ispettiva presso la discarica per i rifiuti non pericolosi di Lamezia Terme, località Stretto, in atto gestita dalla Società Lamezia Multiserivizi S.p.A. hanno sottoposto a sequestro preventivo d’iniziativa, alcune aree interne ed esterne alla discarica, interessate da deposito di rifiuti, per una superficie complessiva di 7.600 mq. Mentre nei prossimi mesi ci dovrebbe essere il cambio di gestione dell’impianto di gestione di rifiuti nell’area industriale di San Pietro Lametino, a luglio infatti aveva riaperto a tempo determinato dopo quasi 10 anni anche l’ex discarica di località Stretto con una previsione di capacità di sopraelevazione pari a 55.000 metri cubi. L’attività dei militari dell’arma specializzati nei reati ambientali, ha permesso di accertare gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione, violazioni delle prescrizioni impartite con autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente nonché irregolarità nello smaltimento dei percolati provenienti dalle attività di lavorazione dei rifiuti. Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per attività di gestione rifiuti non autorizzata e per attività organizzate al traffico illecito di rifiuti.