Scambi di cortesie Catanzaro-Teramo, presidente Lega Pro si congratula

CRONACA

Mercoledì 28 Agosto 2019 - 17:4

Il cordiale scambio di cortesie e la vicinanza d'intenti che a Catanzaro ha avvicinato i presidenti di Teramo e Catanzaro, Franco Iachini e Floriano Noto, assieme ai rispettivi sindaco (Gianguido D’Alberto) e presidente del consiglio comunale (Marco Polimeni), è stato preso a simbolo quale ‘segnale indelebile’ per le rispettive tifoserie, dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

Ghirelli ha scritto ai due Presidenti: «Cari presidenti, avete fatto un gesto encomiabile, questo è il calcio che “rompe i riti tribali” e da un segno di valore di reciproca attenzione. Il rispetto, evidentemente, c’è’ , ma emerge il tratto di far vivere il calcio come il gioco capace di intensificare qualificandoli i normali rapporti tra Città e club, un segno indelebile per le rispettive tifoserie. Grazie, un grande abbraccio Francesco”

Il Presidente della Ss Teramo Calcio, Franco Iachini, nel ringraziare per l’apprezzamento e l’attenzione rivolti, ha inteso invitare entrambi i presidenti a Teramo, allo Stadio ‘Bonolis’, il 22 dicembre prossimo, in occasione della gara di ritorno Teramo-Catanzaro, per un affettuoso scambio di auguri natalizi e per trascorrere insieme una bella giornata di sport.