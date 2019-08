Consulenze esterne: Comune Catanzaro risponde a Celia

CRONACA

Mercoledì 28 Agosto 2019 - 17:19

Palazzo De Nobili ha replicato, con una nota, alle dichiarazioni diramate dal consigliere comunale Fabio Celia:

“Il Comune di Catanzaro rispetta la normativa vigente in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, pubblicando i dati obbligatori in ordine ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna.

Nello specifico, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sono stati pubblicati gli estremi degli atti di conferimento, gli oggetti, le generalità dei soggetti incaricati, la durata degli incarichi e i relativi compensi fino al 2019.

È priva di ogni fondamento, pertanto, l’affermazione del consigliere Celia secondo il quale si vorrebbero “celare mandati”.

Va ribadito che sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sono presenti, consultabili e scaricabili le pubblicazioni degli incarichi di collaborazione e consulenza distinti per ogni settore di riferimento.

Per come fatto presente dall’operatore incaricato all’aggiornamento dei dati, soltanto per problemi tecnici non è stato possibile, dal sito del Comune, raggiungere il sito governativo della Funzione Pubblica. Di seguito alle segnalazioni effettuate dall’ufficio preposto, è stato ripristinato il collegamento con il sito della Funzione pubblica contenente la pubblicazione dei dati trasmessi dall’Ente che, vale la pena ripetere, erano comunque già presenti e visionabili nei settori di riferimento della sezione “Amministrazione trasparente” di www.comunecatanzaro.it.

Si precisa, infine, che i dati trasmessi erano già consultabili anche sul sito www.consulentipubblici.gov.it, nella banca dati “Anagrafe delle prestazioni” del sistema “Perla PA”.