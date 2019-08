Vicenda Parco Romani, Triffiletti: 'Sia convocato tavolo tecnico'

POLITICA

Mercoledì 28 Agosto 2019 - 17:18

“La vicenda Parco Romani - scrive il capogruppo del Gruppo misto del Comune di Catanzaro Antonio Triffiletti-è caduta nell’oblio più assoluto lasciando nell’incertezza centinaia di famiglie che avevano visto in quella struttura, opportunità di investimento e sviluppo. Il silenzio della politica cittadina di ogni schieramento, sia a destra che a sinistra, è sinceramente imbarazzante, perché su un tema come questo sarebbe il caso che si agisse in maniera incisiva e sotto gli occhi di tutti

Purtroppo, invece, non mi resta altro che prendere atto del contrario, considerato che la vicenda Parco Romani è stata tirata fuori molto raramente e solo per interessi elettorali, strumentali, a destra come a sinistra. È arrivato il momento di voltare pagina e riaccendere i riflettori sulla grande struttura del quartiere Sala: quale sarà il suo futuro? Come valorizzarla posto che è impossibile lasciarla abbandonata a se stessa come avviene da anni? Per questo motivo rivolgo un invito pubblico alle istituzioni e alla politica nel suo complesso, per mettere da parte frizioni e strumentalizzazione e cominciare a discutere seriamente, tutti insieme, del destino dell’immobile.

La convocazione di un tavolo tecnico che coinvolga il Comune, la Provincia, la Regione, i proprietari dei locali e i costruttori, gli operatori commerciali e le associazioni di categoria, ritengo sia il primo e non più rinviabile passaggio per trovare una soluzione. Ne va degli investimenti di centinaia di famiglie che non possono essere dimenticate".