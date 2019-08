Us, spettatori top in serie C, campagna abbonamenti ancora aperta

SPORT

Mercoledì 28 Agosto 2019 - 20:59

di Gianfranco Giovene

L'esordio di campionato contro il Teramo non ha regalato solo i primi tre punti al Catanzaro di Auteri ma anche un ulteriore, confortante, iniezione d'entusiasmo dopo quelle già note del boom abbonamenti e della presentazione ufficiale della squadra nel quartiere marinaro. Entusiasmo tangibile, forte, ruggente, ben riassunto nei 7200 spettatori sugli spalti del "Ceravolo" che anche la Lega ha certificato come il dato più alto di presenze per la giornata numero uno della stagione. Immediato oggi è arrivato il ringraziamento della società ai supporters per così tanta passione, condito dall'annuncio della riapertura della campagna abbonamenti - con orari solo pomeridiani - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Decisamente una bella atmosfera, dunque, quella in cui le aquile stanno preparando il secondo test in casa del Bisceglie, nella quale però si mischia anche la grande attesa della piazza per gli ultimi movimenti di mercato. Giorno 2 suonerà definitivamente il gong: il Catanzaro deve ancora sciogliere i due nodi denunciati dal suo allenatore - un difensore mancino e una punta centrale - e le operazioni in ballo non sembrerebbero per ora vicine alla chiusura.

Tramontato ormai definitivamente l'obiettivo Montalto - lo ha portato a casa il Venezia, in prestito secco, dalla Cremonese - mentre per Gondo sarebbero due gli ostacoli da superare: le esose richieste del Rieti e la concorrenza del Gubbio, il cui trainer Guidi conosce molto bene il colored per averlo allevato nelle giovanili della Fiorentina. Si proverà ancora per l'ivoriano, così come si insisterà ancora per Pesenti del Pisa nonostante anche qui non manchino le complicazioni - chiamate Padova e Vicenza. Per la difesa pare essersi riaperto qualche spiraglio in più per Ligi, mollato dal Pordenone - ma bisognerà vedere tempi, modi e fattibilità - l'alternativa resta Agostinone, sondato in passato e messo sostanzialmente in stand-by in attesa di novità.

VERSO BISCEGLIE - Sempre oggi è stata ufficializzata la terna arbitrale che si occuperà della gara contro i pugliesi: fischietto al signor Carrione di Castellammare - al suo primo incrocio con le aquile - ad assisterlo saranno i toscani Santi e Melchiorre. Gli allenamenti riprenderanno domani con una doppia seduta a Giovino.