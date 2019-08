Giunta regionale, approvati elenchi regionali idonei manager

POLITICA

Approvata anche la variazione al bilancio di previsione, per 15 milioni di euro, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2019 - 2021 e annualità successiva

Giovedì 29 Agosto 2019 - 0:24

La Giunta regionale, nel corso della riunione che si è svolta oggi a Catanzaro nella sede della Cittadella, presieduta da Mario Oliverio, ha deliberato una serie di provvedimenti in materia di sanità, infrastrutture, bilancio e lavoro. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa dell'esecutivo. "Su proposta del presidente Oliverio - si afferma nella nota - sono stati approvati gli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario della Regione Calabria. Decisa anche la costituzione davanti alla Corte costituzionale nei giudizi di impugnazione di leggi regionali da parte del Governo nazionale. Deliberato poi il programma triennale di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva proposta dalla Fondazione Calabria Film Commission. L'esecutivo, su indicazione dell'assessore al Bilancio Mariateresa Fragomeni, dietro richiesta del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali, ha approvato la variazione al bilancio di previsione, per 15 milioni di euro, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2019 - 2021 e annualità successiva".