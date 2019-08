Quasi-mezzo-secolo-dopo-rivive-la-Quinta-A-del-Liceo-Galluppi

CRONACA

Rimpatriata quasi al completo in un noto locale della costa

Giovedì 29 Agosto 2019 - 11:23

Si sono ritrovati dopo 48 anni i ‘ragazzi’ della Quinta A del Ginnasio-Liceo Galluppi. Classe quasi al completo, per rievocare, in un incontro conviviale e in un noto locale della costa Jonica la maturità classica conseguita nel 1971. E' stato un evento del tutto insolito, dato che è trascorso quasi mezzo secolo, e si sono rinverditi i sentimenti di amicizia e di affetto più sinceri, perchè nati sui banchi di scuola. Questi l’elenco dei presenti 25 professionisti catanzaresi, molti dei quali lavorano e vivono fuori città ma anche diversi volti noti di Catanzaro. Ecco l'elenco dei presente Vincenzo (Enzo) Alcaro, Giuseppina Casalinuovo, Stefano Molica, Gaetana (Tania) Cognetti, Giuseppe Cognetti, Erminia Galiano, Mara Godano, Giuseppina (Giusy) Lavecchia, Maria Teresa Libri, Massimo Siciliani, Silvana Balletta, Vincenzo Ciollino, M.Ester Mastrogiovanni, Domenico (Mimmo) Paparo, Giancarlo Pittelli, Natalia (Nilly) Raffaelli, Egidio Sestito, Marina Splendore, Carmela Sutera, Francesco Virgillo, Vittorio Focarelli, Marina Fichera, Francesco (Ciccio) Pultrone, Massimo Sabatini e Ketty Concolino.