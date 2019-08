Rifiuti, ancora emergenza alla discarica di Alli (SERVIZIO VIDEO)

CRONACA

Disagi in provincia. Disco verde solo per i mezzi che effettuano la raccolta nel capoluogo e per quelli che trasportano la differenziata come umido, plastica, alluminio e carta

Giovedì 29 Agosto 2019 - 13:14

Ancora emergenza nella discarica di Alli. L’impianto è saturo e non riesce più a raccogliere l’indifferenziata che proviene dai comuni della provincia di Catanzaro. Chiusa anche le discarica di pianopoli e di Crotone, gli autocompattatori restano in fila per ore davanti ai cancelli dell’impianto catanzarese, gli autisti costretti a trovare riparo all’ombra. Da lunedì per loro i cancelli restano sbarrati e i mezzi restano pieni di spazzatura che non possono scaricare: prevedibili i disagi nei paesi della provincia e in particolare in quelli della costa ancora popolati di turisti, nei quali non si riesce più ad effettuare la raccolta del secco residuo, e la spazzatura si continua ad accumulare per le strade.

Disco verde soltanto per i mezzi che effettuano la raccolta nel capoluogo e per quelli che trasportano la differenziata come umido, plastica, alluminio e carta: le linee di trattamento sono regolarmente in funzione.

Nel player in basso il servizio di Antonio Capria