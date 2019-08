Teatro-spirituale-domani-sera-nel-quartiere-Pontegrande-di-Catanzaro

CRONACA

Giovedì 29 Agosto 2019 - 14:1

Domani, venerdì 30 agosto alle ore 21,30, davanti al sagrato della Parrocchia Maria Immacolata di Pontegrande in Catanzaro, i volontari della scuola di Teatro Spirituale e del Coro della Parrocchia, coordinati dal parroco Don Carlo Davoli, rappresenteranno “Scene di vita”, spunti di riflessione sui doni, la misericordia, il perdono e la giusta scelta proposti in maniera attualizzata attraverso il canto, il racconto e la recitazione.



La scena è aperta e i personaggi sono sempre in campo. L’elemento centrale è il coro. La narrazione, accompagnata da musica e immagini, è continua e si divide in 4 atti.



Il recital evoca specificatamente la nascita, la sacra famiglia, la passione di Cristo, la parabola del buon samaritano, le figure della Maddalena, del Figliol Prodigo e del Cireneo cercando di evidenziare le connessioni attuali con l’importanza della famiglia, l’uso consapevole delle nuove tecnologie, il fenomeno del bullismo, i temi della carità, dell’amore per il prossimo, dell’emigrazione, delle guerre, del perdono e del sacrificio.