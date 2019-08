CRONACA

LA DENUNCIA Rubano la sedia a mia figlia: non può fare i bagni in mare

Giovedì 29 Agosto 2019 - 15:53

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di denuncia

Sono di Catanzaro e qui abito, ho una figlia disabile di nome Martina e questa mattina ho vissuto momenti di dolore e di tristezza, per colpa di gente incivile, indegna e senza cuore!! Premetto che sto trascorrendo con la mia famiglia le vacanze a Simeri mare. Mia figlia ama il mare, ama farsi i bagni, e per questo, ho provveduto anni fa, a comprare una sedia da mare per disabili che consente di portarla direttamente dalla spiaggia in acqua.

Ebbene, stamattina, con mio grande stupore, non ho più trovato la sedia sotto il mio ombrellone! Sicuramente l'avranno rubata, ma la cosa più grave, è che la mia Martina, non può fare il bagno! Provate ad immaginare il dolore di una mamma al cospetto di una situazione del genere! Mi chiedo come sia possibile che esistano persone cosi incivili e crudeli, senza un minimo di sensibilità. Resto sbigottita, attonita, ma soprattutto amareggiata! Spero solo che chi ha compiuto questo ignobile gesto, si penti e restituisca la sedia, per permettere che anche mia figlia Martina, possa fare gli ultimi bagni come tutti.

(immagine di repertorio)