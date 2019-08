Catanzaro, virata su Gondo: in arrivo dalla Lazio

SPORT

Giovedì 29 Agosto 2019 - 20:0

di Gianfranco Giovene

Depennato il nome di Montalto dalla lista dei possibili arrivi, il Catanzaro si è fatto sotto con l'alternativa principale. Nel panno che la cicogna porterà presto sul becco in omaggio ad Auteri ci sarà con ogni probabilità Cedric Gondo, ivoriano, classe '96, lo scorso anno a Rieti. Si è ai dettagli, ormai, per lui, nonostante il contemporaneo corteggiamento del Monopoli: arriverà con la formula del prestito, girato dalla Lazio - che ne ha rilevato il cartellino dai reatini - in un'operazione che probabilmente coinvolgerà anche la Salernitana. Un affare in asse, insomma, utile ai giallorossi per chiudere definitivamente il capitolo attacco.

L'innesto del colored ingrosserà ulteriormente le fila del reparto - con lui sarebbero nove gli effettivi attualmente a disposizione al netto anche di Novello - e ciò potrebbe comportare anche qualche uscita in extremis per sfoltire. Indiziato numero uno ai saluti resta Giannone, per il quale comunque Auteri ha speso parole importanti dopo il match contro il Teramo: per il napoletano, nelle ultime ore si sarebbero accesi i riflettori del Rende ma l'ipotesi non sembrerebbe essere decollata; smentito invece il discorso aperto con l’Avellino. Ligi, Quaranta e Agostinone il tris su cui ci si orienterà per l'ultimo tassello da inserire: quello del centrale, mancino, per la difesa.