CRONACA

Nella stessa zona anche un incendio da domare per i vigili del fuoco

Giovedì 29 Agosto 2019 - 19:20

Incidente a Lamezia in zona Ginepri questo pomeriggio, con un'auto che ha investito 2 pedoni, di cui uno trasportato d'urgenza a Catanzaro. La polizia locale sul posto per rilievi e ricostruzione dinamica, con in zona anche un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.