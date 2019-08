Incidente a Giovino, due feriti tra cui un carabiniere(VIDEO)

CRONACA

Venerdì 30 Agosto 2019 - 8:41

(Ultimo aggiornamento ore 9.14)

Sono due le autovetture coinvolte in un incidente stradale che si è verificato questa mattina su viale Crotone: una Opel Astra con a bordo un carabiniere che stava recandosi in servizio ed una jeep Renegade con a bordo una infermiera.

Per cause in corso di accertamento, a seguito dell'impatto, l'Opel Astra terminava la sua corsa fuoristrada ribaltandosi.

Feriti in modo non grave ambedue i conducenti che, presi in cura dal personale medico del Suem118 venivano trasportati presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Sul posto i Carabinieri della stazione di Sellia Marina, i mezzi di soccorso stradale (Scalise) oltre alle gia citate ambulanze.



