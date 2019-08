Culto, al via oggi la Novena di Santa Maria Bambina

CRONACA

Venerdì 30 Agosto 2019 - 10:40

Inizia oggi la Novena di Santa Maria Bambina. In un avviso il sacerdote Don Domenico Concolino rettore della Chiesa di Montecorvino ricorda che da oggi sino all’8 settembre sono in programma

Ore 18 Confessioni

h. 18,30 Recita comunitaria del S. Rosario

h.19.00 Santa Messa

Domenica 8 settembre le celebrazioni inizieranno - come da tradizione - al mattino alle h. 05,00 per la Santa Messa all'aurora. Alla sera invece, alle h. 18.00 concluderemo la preghiera uscendo dalla chiesetta per una brevissima processione, e, al rientro, in piazza Montecorvino, al termine della celebrazione eucaristica ci sarà - come da tradizione -la benedizione delle mamme, dei bambini, delle partorienti.

La fede per noi cristiani, - scrive Don Domenico Concolino - non si identifica con una conoscenza di concetti e di formule e neppure con una pura pratica di atti e doveri di culto. Sapere non è ancora credere. La lettera di Giacomo ci ricorda ad esempio che anche i demoni 'sanno' chi è Dio, anzi gli 'credono e lo temono', ma ovviamente restano demoni (Cf. Giac, 2,19).

Noi dobbiamo fare un passo avanti.

I cristiani vivono invece di una sapere unito alla vita, non hanno un doppio fondo esistenziale, crescono e si rinnovano nell'incontro con il Signore, solo con Lui.

Tale incontro che affascina e trasforma, immette in un cammino personale ed insieme sorretto e aiutato dalla moltitudine di coloro che già credono (anche se imperfettamente), è già amano (anche se imperfettamente) ma nonostante tutto si sforzano di entrare per la porta stretta del Vangelo, lasciandosi aiutare e santificare dai sacramenti della Chiesa

Fede è allora mettersi insieme in cammino in Gesù e verso Gesù.

Credo profondamente che la bellezza del credo cristiano si mostri in tutta la sua forza attrattiva quando la nostra vita ha questo sapore dell'incontro con Gesù, con le sue parole e i suoi gesti di gratuità. Questa bellezza ci fa scoprire noi stessi e ci spinge anzitutto a smetterete di camminare da soli, ad unirci all'intera comunione di credenti, i camminanti verso il Signore e la Madre sua.

Così la novena a Maria Bambina, antica tradizione catanzarese, posta quasi alla fine dell'estate e all'inizio del nuovo anno sociale, ci aiuterà quest'anno soprattutto in questo: Distinguere ciò che è veramente cristiano ed eliminare ciò che non serve al nostro cammino.

Nelle preghiere, nell'ascolto della Parola di Gesù e di qualche testimonianza di fedeli, cercheremo di comprendere la differenza che ci dona Vita.

Il Signore e la Madre sua ci accompagni in questi giorni di preghiera umile e semplice.