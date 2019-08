Ufficio immigrazione, una 'calda e scomoda' attesa

CRONACA

Venerdì 30 Agosto 2019 - 11:32

In questa immagine si evince la situazione attuale all'esterno dell’ufficio immigrazione. Fuori, in attesa di essere chiamati, si intravedono molti utenti sotto una pensilina in plexiglas costretti a stare sotto un caldo terribile e posizionati dietro una catena di plastica che indica la zona di demarcazione. A segnalarci la notizia è un lettore che ringraziamo anche per averci inoltrato la foto. "Questa è la situazione che si vive quotidianamente - scrive il lettore - e più volte ho chiesto personalmente degli interventi agli organi competenti ma nulla è cambiato".