Foce fiume Alli, Riccio: Una bomba ecologia

CRONACA

Venerdì 30 Agosto 2019 - 11:59

"Se i depuratori, soprattutto durante i mesi estivi, sono gli osservati speciali per quanto attiene la qualità delle acque marine appare del tutto evidente che ci si dimentica del controllo, della manutenzione e della bonifica degli alvei delle tante fiumare che attraversano la nostra città in lungo ed in largo. Gli alvei delle nostre fiumare si legge in un intervento del consigliere Eugenio Riccio - sono infatti delle vere e proprie macro discariche a cielo aperto. Bastano poche piogge e tonnellate di rifiuti di ogni genere finiscono in mare. Queste foto - prosegue Riccio - testimoniano lo stato di assoluto degrado in cui versa la foce del fiume Allinel cui alveo sembrerebbero essere state interrate notevoli quantità di rifiuti. Se personalmente ho già presentato decine di denunce appare evidente che le cose potranno migliorare e cambiare soltanto con un rinnovato impegno civile da parte dei cittadini e delle istituzioni".