Certificazioni-Cambridge-al-Liceo-Classico

CRONACA

Dopo solo il primo triennio di lavoro, da quando cioè il Liceo Classico Galluppi ha aperto le porte alla sperimentazioni delle sezioni “Cambridge” in cui l’inglese accompagna e definisce lo studio delle materie classiche, si tratta di risultati di assoluto rilievo

Venerdì 30 Agosto 2019 - 12:53

Non solo lettere classiche. Che l’offerta formativa del Liceo Classico “Galluppi” sappia, da qualche tempo, abbinare al fascino senza tempo delle lingue antiche, anche l’utilità delle lingue moderne lo testimoniano i risultati che gli alunni della scuola diretta dalla Preside Elena De Filippis hanno conseguito nei recentissimi esiti della sessione d’esame d’inglese delle certificazioni internazionali Cambridge IGCSE.

L’ente certificatore Cambridge Assessment International Education ha infatti attestato che ben 49 sui 50 partecipanti delle classi 3A, 3B e 3 F, preparati dalle docenti Carmen Regolo, Angela Anania, Marcella Coppoletta e Cinzia Merante, coadiuvate dalla docente madrelingua inglese Rosanna Trovato, hanno superato l'esame Cambrige IGCSE “English as a second language”. Tutti i 47 alunni partecipanti, preparati dalle docenti Alessandra Pantone e Margherita Toraldo e coadiuvate dalla docente madrelingua Helen Dunkley, hanno quindi superato l'esame Cambridge IGCSE Latin mentre 31 alunni sui 34 partecipanti. preparati dalla Prof. Giulia Colao e dalla docente madrelingua Teresa Marino hanno infine superato l'esame Cambrige IGCSE Biology.

Dopo solo il primo triennio di lavoro, da quando cioè il Liceo Classico Galluppi ha aperto le porte alla sperimentazioni delle sezioni “Cambridge” in cui l’inglese accompagna e definisce lo studio delle materie classiche, si tratta di risultati di assoluto rilievo come ha tenuto a specificare la preside De Filippis nel ringraziare il team di docenti specializzati che hanno consentito, peraltro, risultati eccezionali anche a proposito del conseguimento, per i propri alunni, dei diplomi IGCSE. Ben 29 dei 32 alunni iscritti alle tre prove d’esame hanno ottenuto tutti i tre diplomi IGCSE; 16 sui 17 iscritti a due prove d’esame, hanno ottenuto entrambi i diplomi Cambridge prescelti; mentre l’unica alunna, iscritta a un solo esame, ha ottenuto il diploma IGCSE da lei scelto.