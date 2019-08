Scuole, Cavallaro e Levato: 'Partiti interventi di diserbo'

CRONACA

Venerdì 30 Agosto 2019 - 13:16

Sono partiti lunedì 19 agosto gli interventi di pulizia e diserbo delle aree verdi di tutte le scuole di competenza comunale. Lo hanno annunciato l’assessore all’Ambiente, Domenico Cavallaro, e il presidente della commissione consiliare all’Igiene ambientale, Luigi Levato, sottolineando come “Verdidea e Sieco abbiano finora completato quasi la metà delle operazioni programmate dall’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo”.

“Il Comune – hanno aggiunto – si è mosso in maniera tempestiva per garantire, con l’inizio dell’anno scolastico, il prossimo 16 settembre, che tutte le aree verdi degli edifici scolastici di pertinenza municipale si presentino nelle migliori condizioni possibili da un punto di vista dell’igiene e del decoro, ma anche da quello della sicurezza.

Entro le prossime due settimane gli interventi verranno completati in ogni scuola”. Cavallaro e Levato hanno inoltre ribadito: “Il programma stilato dall’assessorato è concordato volta per volte con i dirigenti scolastici. In particolare, giusto per chiudere una piccola e infondata polemica alimentata tramite stampa e social network, gli interventi di pulizia e diserbo del verde nella scuola D’Errico, nel rione De Filippis, erano già previsti per la settimana prossima, e cioè non appena saranno ultimate le operazioni, attualmente in corso, in alcuni edifici scolastici della zona sud della città”.