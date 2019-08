Acqua, lunedì interruzione a San Leonardo

CRONACA

Venerdì 30 Agosto 2019 - 13:20

Lunedì 2 settembre, dalle ore 9 alle 12, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nel quartiere San Leonardo. Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che il disservizio sarà causato dalla chiusura, indispensabile per eseguire un intervento sulla condotta comunale, del serbatoio Madonna dei Cieli. Le utenze interessate dal disservizio saranno quelle dell’area dei Giardini e di via Lidonnici, via Nasi, della parte superiore di via Crispi, via Vittorio Veneto, via De Gasperi, via Cantafio, via Alberti e quelle residenti nelle strade limitrofe.