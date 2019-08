Illuminazione, Mirarchi: Presto interventi al porto

CRONACA

E in via Contessa

Venerdì 30 Agosto 2019 - 13:52

Verranno avviati al più presto gli interventi di ripristino della pubblica illuminazione in alcune zone della città. Lo ha affermato il presidente della commissione consiliare alla Viabilità, Antonio Mirarchi, che ha sottolineato come, dopo un proficuo incontro con il sindaco Sergio Abramo e l’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, “sono state programmate nei prossimi giorni due differenti operazioni di ripristino dell’illuminazione in via Contessa Clemenza e, a Lido, in uno dei piazzali-parcheggio nei pressi del porto”. Mirarchi ha ringraziato, anche a nome dei componenti della commissione che presiede, “il primo cittadino e il delegato di giunta per la disponibilità dimostrata”.