CRONACA

Vigile del Fuoco per un giorno: domenica Pompieropoli a Gimigliano

Prima edizione per il centro del Catanzarese dell'iniziativa rivolta ai bambini dai 3 ai 13 anni

Venerdì 30 Agosto 2019 - 14:47

Domenica prossima primo settembre, dalle ore 17 alle 20, in piazza Aldo Moro a Gimigliano, prima edizione di “Pompieropoli”, diventa per un giorno un piccolo pompiere. La manifestazione è rivolta i bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni ed è stata organizzata dalla sezione provinciale e dal comando provinciale dei vigili del fuoco, dalla Pro Loco e dal comune di Gimigliano. La partecipazione è gratuita, e i bambini si cimenteranno in percorsi pompi eristici attrezzati. A tutti i partecipanti, rigorosamente in tuta ginnica e scarpette,verrà rilasciato l’ambito diploma di “Vigile del fuoco junior”.