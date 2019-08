Inosservanza provvedimenti autorità, denunciato 23enne

CRONACA

Venerdì 30 Agosto 2019

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Catanzaro ha denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria il cittadino eritreo G.T 23 anni per la inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Operatori dello stesso Ufficio hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, G.F. 23 anni, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Personale del Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido ha denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria C.U. 21 anni, per inosservanza delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio.