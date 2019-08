S-impicca-nella-sua-abitazione-un-uomo-di-34-anni

CRONACA

La tragedia a Vallefiorita in provincia di Catanzaro nella serata di ieri

Venerdì 30 Agosto 2019 - 15:32

E' stato trovato senza vita con una corda al collo dal padre che da alcune ore non aveva sue notizie. La tragedia, che ha coinvolto un uomo di 34 anni, si è verificata a Vallefiorita in provincia di Catanzaro. Sul posto i Carabinieri della stazione di Squillace guidati dal tenente Genovese che ha potuto solo constatare le circostanze del decesso. Viste le modalità del ritrovamento del corpo non ci dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio.