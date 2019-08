Basket C gold, Tarahija e Scarpino altre due giovani conferme Planet

SPORT

Venerdì 30 Agosto 2019 - 16:3

Luciano Scarpino, 17 anni cm.182, play, sarà il cambio di Andrea Procopio quale regista della Planet nel difficile campionato nazionale C Gold. Scarpino, vibonese e figlio del vivaio giallorosso, dopo le prove positive dello scorso anno nell’ Under 18 Eccellenza ed in CSilver vola alla corte di coach Di Martino. Per lui si aprono le porte del basket nazionale nel quale confrontarsi con prospetti attrezzati, quindi, sarà costretto ad un impegno atletico ed agonistico rilevante. Ma Luciano dimostra tanta voglia di affermarsi ed altrettanta fame di basket, tutti fattori essenziali per affrontare un campionato molto impegnativo nel quale dire la sua da protagonista.



Per Faris Tarahija,18 anni cm.198, ala, si tratterà dell’anno della svolta, dato che egli già da due stagioni sta mostrando i segni di una progressiva crescita tecnica ed agonistica. Faris è un’ala capace di giocare tanto nel ruolo di 3 che da 4, attesi i mezzi fisici tipici degli atleti di origine slava, con leve lunghe e performanti al rimbalzo offensivo e difensivo. Nel caso di Tarahija va segnalata anche una significativa abilita’ nel tiro da fuori, che lo rende molto difficile da marcare, proprio per questa sua versatilità.

Entrambi, quindi, due importanti elementi per le rotazioni del quintetto giallorosso.