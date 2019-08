SCUOLA E UNIVERSITA'

Venerdì 30 Agosto 2019 - 18:50

Si terranno anche all’Università di Catanzaro “Magna Graecia” il 3 settembre i test di accesso alle facoltà di Medicina e Odontoiatria.

I posti disponibili sono 210, PIù 21 riservati agli studenti non comunitari non residenti in Italia e altri 20 per Odontoiatria e Protesi dentaria. Gli aspiranti iscritti si sono potuti iscrivere dal 3 al 25 luglio.Le domande pervenute a Catanzaro sono 1676 in tutto 1774 se si aggiungono gli iscritti ad Odontoiatria.