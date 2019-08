Catanzaro Calcio: con Gondo e Quaranta mercato virtualmente concluso

SPORT

Venerdì 30 Agosto 2019 - 20:17

di Gianfranco Giovene

Può dirsi virtualmente concluso il calciomercato del Catanzaro: ieri i giallorossi hanno infatti piazzato il tassello tanto atteso per completare l'attacco - Cedric Gondo, in prestito annuale dalla Lazio con il placet della Salernitana - oggi invece hanno definito i dettagli per l'acquisizione, sempre a titolo temporaneo, del ventiduenne Danilo Quaranta dall'Ascoli. Per la mattonella mancina della difesa la scelta alla fine è ricaduta proprio su di lui: la più giovane delle tre ipotesi sul taccuino - le altre erano Agostinone e Ligi - nel mirino anche del Bari ad inizio sessione. Finale di mercato senza botti, dunque, per il club di via Gioacchino da Fiore: piuttosto una chiusura pragmatica, essenziale, con l'innesto di due pedine rispondenti alle esigenze tecniche. Definita anche la situazione relativa ad Elizalde e Tascone, sbarcati già da qualche settimana in città con la formula del prestito dal Pescara, sostanzialmente bloccati però nel limbo della "mezza ufficialità" per alcuni dubbi sulla condizione fisica del secondo. Gli esami di approfondimento ordinati non avrebbero evidenziato nulla di grave per il centrocampista - forse solo affaticato dal primo contatto con i nuovi metodi di lavoro - e il deposito dei contratti dovrebbe a questo punto essere solo una formalità. Così come automatico dovrebbe essere il tesseramento di Brian Bayeye, diciannovenne francese in prova con Auteri già dal primo giorno di ritiro, sulle cui doti, in molti nel clan, sarebbero pronti a scommettere. Previsto al momento un solo movimento in uscita: quello di Giannone che starebbe valutando proposte alternative.

VERSO BISCEGLIE - Dietro le porte chiuse di Giovino, intanto, la squadra ha compiuto oggi un'altro passo verso la sfida di domenica contro il Bisceglie. Domani le prove generali in gran segreto al "Ceravolo", poi la partenza alla volta della Puglia. E in vista del match del "Ventura" è partita ufficialmente anche la prevendita dei tagliandi a cui si è accompagnata anche una nuova giornata di sottoscrizioni per la campagna abbonamenti.