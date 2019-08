SCUOLA E UNIVERSITA'

La circolare firmata da chi formalmente non è dirigente scolastico

Accade che in una scuola catanzarese il personale si veda recapitare ordini di servizio da chi ancora non ha assunto la direzione dell'istituto

Sabato 31 Agosto 2019 - 8:11

La vicenda è stata riportata da un sito di settore Tecnica della scuola. it., ma ovvaimente è rimbalzata di social in socil, fino a diventare virale e scatenare il "toto-dirigente". Un neo preside (probabilmente donna ex docente) infatti, per portarsi avanti con il lavoro, avrebbe asssunto iniziative ben prima dell'avvio ufficiale del proprio mandato . Ecco mel viene riportata la cosa.

In Calabria dalla provincia di Cosenza spunta una circolare che dovrebbe essere recepita in una scuola della provincia di Catanzaro. A scrivere questa circolare è una docente che il 2 settembre assumerà l’incarico di Dirigente scolastico in una scuola del catanzarese. Inutile dire che la strana circolare è illegittima.

La docente firma circolare come fosse già DS

Una docente che assumerà il ruolo di Dirigente scolastico il prossimo 2 settembre, già firma, in data 27 agosto 2019, una circolare sugli adempimenti per docenti e personale Ata in cui impartisce veri e propri ordini di servizio.

In buona sostanza ancora prima di assumere l’incarico di Dirigente scolastico e ancora quando è docente impegnata nella sua vecchia scuola, firma ordini di servizio in qualità di Dirigente scolastico. Si tratta ovviamente di una procedura strana, ma anche gravemente illegittima.

La strana circolare è illegittima

La Ds neoassunta comunica da una nota località turistica del cosentino che il 2 settembre 2019 alle ore 9.30 assumerà incarico di Dirigente scolastico in un Istituto della provincia di Catanzaro, poi indica una serie di adempimenti da eseguire per il personale ATA e per quello docente.

La futura Ds ordina che alle ore 8.30 del 2 settembre dovranno presentarsi agli uffici di segreteria dell’Istituto tutto il personale Ata e docente di nuova nomina, compresi il personale utilizzato o destinatario di assegnazione provvisoria e anche i docenti e il personale scolastico destinatario di mobilità 2019/2020 presso l’Istituto.

Stabilisce che il primo Collegio docenti si dovrà tenere il 4 settembre 2019 a partire dalle ore 11 e poi di seguito convoca il collegio altre due volte, sempre alle ore 11, per il 9 e il 12 settembre.

La Ds convoca pure riunioni per le attività di programmazione di avvio anno scolastico e dedica il giorno 13 settembre agli incontri istituzionali del Ds con le famiglie e le associazioni presenti nel territorio.

Come reagiranno il vecchio Ds e il collegio?

La divulgazione di questa specie di circolare è assolutamente illegittima e forse è volta a cancellare gli adempimenti già predisposti dal Dirigente scolastico che reggerà la scuola fino al 31 agosto 2019. Non sappiamo se l’attuale DS eseguirà quello che è , con tutta evidenza, qualcosa di irregolare e illegittimo, ma sarà interessante conoscere quale saranno le reazioni del vecchio Ds e dell’intero Collegio nei confronti di chi si presenta ad assumere l’incarico con un inizio scorretto e poco conforme alle norme legislative scolastiche.