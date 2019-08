Fa discutere il limite a 40 su Rione De Filippis, ma è da sempre così

CRONACA

Automobilisti polemici con l'instalalzione dell'autovelox, ma il realtà la velocità su quel tratto di strada non è mai cambiata. Solo che fino ad ora non è stata mai rispettata

Ci sono due cose che gli automobilisti catanzaresi troveranno al loro rientro in città, oramai fissato tra poche ore. Un incerto senso di marcia in centro, ancora non ben definito e gli Autovelox sulla principale via d’uscita dal capoluogo, Rione De Filippis.

Su entrambe le cose per il momento le polemiche sono social, però, mentre sul senso di marcia in centro, basterà abituarsi, almeno quando le cose diventeranno definitive, sugli autovelox, considerato il numero di incidenti che su quella strada, ad asfalto bagnato, sono sempre accaduti, è bene esercitare la prudenza.

Il limite di velocità fissato in direzione sud scende dai 50 ai 40, evidenziato con opportuna segnaletica. Ciò che molti non sanno è che il limite in quella strada è stato da sempre a 40 Km orari, malgrado la cartellonistica verticale sia sempre esistita.

Ciò significa che a parte, bande sonore, segnaletica cerchiata a terra che serve per avvisare la prossimità di un cambio di velocità, e autovelox in fondo non è cambiato nulla, se non la volontà di provare ad arginare il pericolo incidenti che da sempre quella strada rappresenta, soprattutto in alcune stagioni dell’anno. Ecco perché, bando alle polemiche, ora, dopo anni, basterà fare ciò che si sarebbe dovuto sempre fare e la cui violazione non ha mai comportato sanzioni. Allenare la prudenza in questi giorni in cui ancora il dispositivo non è in funzione, questo è l’unico vero modo per prevenire.

