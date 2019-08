I-murales-di-Girifalco-conquistano-la-ribalta-nazionale

ARTE E CULTURA

Sabato 31 Agosto 2019 - 10:16

C'è anche il murales realizzato da Claudio Chiaravalloti a Girifalco su Jamaluca - Destination & Travel Blog - Tesori di Calabria e viaggi fuori regione.

L'opera raffigurante il volto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed una delle sue frasi più significative (Ci sono cose che non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli) è stata realizzata quest'estate su input dell'amministrazione comunale (assessore Cultura Elisabetta Sestito). Ed è stato inserito in questo blog come una delle mete dell' itinerario turistico all’insegna della Street art che può essere percorso in Calabria. "Murales e graffiti oggi sono opere d’arte che trasformano città e piccoli borghi, anche quelli meno conosciuti, in musei a cielo aperto", così vengono descritti i tanti esempi proposti dal blog. Tra loro c'è anche Girifalco.

Ma quello raffigurante il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa non è l'unico murales realizzato quest'estate a Girifalco. Su corso Roma, in un suggestivo angolo del centro storico, è possibile ammirare l'opera di Rocco Ugo Conte "Magia tra arte e follia": la fontana Carlo Pacino, il complesso monumentale sede dell'ex ospedale psichiatrico e gli acrobati raffigurati sulla copertina del libro del girifalcese Domenico Dara "Breve trattato sulle coincidenze" sono gli elementi cardine dell'opera presentata lo scorso 10 agosto, sempre, su iniziativa del Comune (Presidente del Consiglio, Elisabetta Ferraina). Ma Girifalco non è nuova ai murales. Il "piccolo" museo a cielo aperto del comune che sorge ai piedi di Monte Covello vanta altre importanti opere che è possibile ammirare già da qualche anno. Tanto da rendere questo territorio crocevia di arte e fantasia.

a.b.