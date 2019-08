Us, Auteri: 'Saremo bravi, lucidi e consapevoli' (VIDEO)

SPORT

Sabato 31 Agosto 2019 - 13:14

di Gianfranco Giovene

"Teramo è già nel dimenticatoio, andremo a Bisceglie non per farci una passeggiata ma con la stessa voglia di imporci”. Sprona i suoi a proseguire sulla stessa linea dell’esordio, Gaetano Auteri, subito dopo la rifinitura del “Ceravolo” e a poche ore dalla partenza alla volta della Puglia. Un impegno ostico attende il suo Catanzaro ma la fiducia è tanta anche alla luce di qualche importante recupero. “Affronteremo un avversario diverso rispetto a quello di domenica - ha detto - e per questo dovremo mettere in campo caratteristiche differenti. Il Bisceglie gioca un calcio concreto e pragmatico - ha sottolineato - ha iniziato bene ed ha tanti giocatori stranieri che si affacciano per la prima volta al nostro campionato con qualità. Il loro atteggiamento sarà sempre combattivo e basato sulla solidità, noi però stiamo bene e continueremo a perseguire il nostro obiettivo importante”. Si è pronti dunque “ad andare al sodo, ad affrontare la prova del campo”, guardando avanti dopo l’ottimo avvio. La buona notizia della vigilia è il recupero di Fischnaller “che in settimana ha lavorato a pieno ritmo e che garantirà armi e soluzioni in più”; nessuna emergenza a centrocampo, poi, dove rientra Risolo e dove Maita e De Risio hanno già dato ampie garanzie. “Da qui in avanti ci sarà bisogno di tutti - ha detto Auteri - è il gruppo a contare, senza personalismi”. A proposito di singoli, impossibile non aprire il capitolo mercato con gli innesti attesi di Gondo e Quaranta: “Aspettiamo chi arriverà - ha chiosato il coach - si uniranno per ultimi ma faremo in modo di inserirli nel contesto subito. Sono giocatori che ci faranno arricchire la rosa con caratteristiche diverse ma più che al mercato, preferisco pensare al lavoro. Giannone? L’ho visto migliorato, sotto tanti punti di vista”

