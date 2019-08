Sicurezza Viale De Filippis, 'perchè non adeguare corsie in salita?'

CRONACA

Sabato 31 Agosto 2019 - 15:24

Riceviamo e pubblichiamo

Sono un abitante di Viale de Filippis e vi garantisco che in vent’anni di incidenti ne ho visti tantissimi. Volevo richiamare l’attenzione su una problematica che nessuno in tutti questi anni ha portato alla luce. Sono anche un genitore che ogni giorno rischia insieme ai propri figli, con me almeno 150 genitori con il medesimo numero di bambini, nell’entrare e uscire da quello strettissimo viale che porta alla scuola “Laura D’Errico”. Oggi più che mai, assistendo ai lavori per la messa in sicurezza tra bande sonore, lampeggianti, cartellonistica e autovelox, mi chiedo come non si debba adeguare anche le corsie in salita nei pressi della scuola stessa. Ogni giorno per nove mesi rischiamo un incidente, non sono le erbacce alte un metro che ci spaventano, anche perché la scuola viene bonificata puntualmente qualche giorno prima dell’apertura dell’anno scolastico, ma la velocità delle auto in entrata in città. Mi auguro che si possa pensare ad una messa in sicurezza per i nostri figli (150 circa) per non fare la fine dei gatti in tangenziale. (Foto archivio)

Antonio Mancuso