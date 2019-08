CRONACA

Sabato 31 Agosto 2019 - 15:24

Fumo piuttosto denso in diverse zone della città in particolare su via Lucrezia della Valle per un incendio divampato sulla collina tra via Fares e località Germaneto. In fiamme un'area di vegetazione la cui vastità deve essere ancora valutata. Sul posto la squadra uno del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro.