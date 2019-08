Emozionano le 'Scene di vita' della Parrocchia di Pontegrande

ARTE E CULTURA

Sabato 31 Agosto 2019 - 16:18

Per il terzo anno consecutivo la Scuola di teatro spirituale della Parrocchia di Pontegrande riesce a coinvolgere e a far emozionare.

Si è tenuto ieri sera davanti al sagrato della Chiesa di Pontegrande il recital “Scene di Vita” a cura della Scuola di teatro spirituale diretta da Don Carlo Davoli, che ha fatto registrare grande partecipazione e coinvolgimento da parte del pubblico intervenuto. Elevata è stata fino ad ora anche la partecipazione in rete dove il video del recital, disponibile sulla pagina Facebook “Festa di Pontegrande”, ha già superato 500 visualizzazioni.

Durante il recital sono stati proposti, attraverso il canto, la recitazione e la lettura, testi inediti autocomposti e brani classici di autori come Corrado Alvaro, G. Bernard Shaw o canti famosi come “i Ponti” della Gen Verde.

Come sottolineato dallo stesso Don Carlo, lo scopo del Teatro spirituale della Parrocchia è quello di potenziare l’opera di evangelizzazione attraverso le nuove forme di comunicazione per lasciare nei cuori un messaggio d’amore e di speranza.

L’auspicio è che la partecipazione possa allargarsi, favorendo l’inserimento e l’impegno utile, in particolare dei giovani, per le prossime sfide.