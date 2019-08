Beach soccer, nuovo trionfo della Nazionale col catanzarese Zurlo

SPORT

Sabato 31 Agosto 2019 - 18:13

Ennesimo trionfo del catanzarese Emmanuele Zurlo campione di beach Soccer. Il pivot cresciuto nel Catanzaro e ora punta di diamante del Catania è bomber della Nazionale si veste d oro. Per il team azzurro successo per 7-5 nella finalissima dei giochi del Mediterraneo su spiaggia di Patrasso. Zurlo, che è anche andato a segno nel match decisivo con il Portogallo e nominato il cannibale, già due anni fa era stato premiato in Comune per l argento conquistato ai Giochi Europei di Baku. Nel 2018 è stato capocannoniere ed eletto miglior giocatore del campionato italiano. Per lui si aprono le porte del mercato internazionale del beach con squadre di caratura mondiale interessate alle sue prestazioni per campionati e tornei di vario genere.