L’ITS Fondazione PINTA investe sul futuro dei giovani diplomati

L’Istituto Tecnico Superiore Fondazione PINTA avvia due nuovi corsi di Alta Formazione Specialistica Post‐Diploma per il biennio 2019/2021: Tecnico Superiore per l’Eno Gastronomia e Tecnico Superiore per la vendita on line di prodotti e servizi (e-commerce Manager).

Il primo Corso - Tecnico Superiore per l’Eno Gastronomia- nasce dal partenariato con l’Enoteca Regionale Casa dei Vini di Calabria e mira a valorizzare l’enogastronomia calabrese, promuovendo la cultura e le eccellenze del settore food del territorio, potenziando le produzioni e le tipicità enogastronomiche locali.



Si tratta di una figura richiesta da aziende, enti territoriali e nazionali, associazioni, Istituzioni, Consorzi di tutela, fondazioni, agenzie di comunicazione e marketing. L’obiettivo è quello di impartire ai corsisti competenze su: turismo enogastronomico, specificità ambientali, culturali e paesaggistiche della Calabria, tecniche di degustazione di vino e olio, prodotti DOP-IGP e tipici della Calabria, marketing del turismo, storytelling, commercializzazione del prodotto turistico territoriale, comunicazione e tecnologie multimedia, nuove tecnologie digitali.

Il 60% delle ore di docenza sono svolte da imprenditori e professionisti del settore. Il secondo Corso - Tecnico Superiore per la vendita on line di prodotti e servizi (e-commerce Manager) – si focalizza sulla commercializzazione dei prodotti agro enologici mediante l’utilizzo delle tecnologie del marketing digitale e dell’e-commerce. L’e-commerce manager, figura professionale molto richiesta dal mondo imprenditoriale, è infatti altamente specializzata, in grado di coniugare competenze commerciali, tecniche e di relazione anche in ambito internazionale.

I corsisti acquisiranno competenze su commercializzazione digitale dei prodotti agroalimentari, strategie di comunicazione e promozione, predisposizione di piattaforme e-commerce per la vendita. I due corsi hanno una durata di 1800 ore di cui n. 1000 tra aula e laboratori e n. 800 di stage in azienda per imparare dal fare.



Al termine del corso verrà rilasciato il diploma di specializzazione di Tecnico Superiore nel settore agroalimentare, titolo per l’accesso ai pubblici concorsi, oltre a crediti formativi per accedere agli studi universitari e conseguire la laurea triennale, certificazione linguistica pari almeno al livello B1 e patente ECDL. Frequentare un Corso ITS offre buone opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro (gli Its in Italia registrano un’occupazione nel mondo del lavoro superiore all’80%), anche con un contratto di apprendistato per discenti tra 18 e 29 anni.