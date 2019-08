Festa di Pontegrande, il programma delle processioni e non solo

CRONACA

Sabato 31 Agosto 2019

La Parrocchia “Maria Immacolata” di Pontegrande comunica che in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Mamma e Patrona di Pontegrande, previsti sabato 31 Agosto e domenica 1 Settembre, informano gli itinerari delle processioni di sabato e domenica, con descrizione dettagliata delle vie interessate, oltre alle disposizioni richieste al Comando dei Vigili Urbani (prot. n. 78450 del 19 agosto 2019) relativi ai divieti di sosta e di fermata ed alla chiusura completa al traffico di Via Ettore Vitale.

La processione in corso iniziata alle 16:00 con uscita del S.S. Simulacro della Vergine Maria dalla Chiesa “Maria Immacolata” di Pontegrande.

ha percorso le seguenti vie: Via Ettore Vitale, lato nord, in direzione Via Ferdinando Galiani, Loc. Timpe Rosse, Via Janò, Loc. Franco, Loc. Casalicchio, Loc. Serra-Sena, Loc. Rumbolotto, Loc. Janò Cagnamunizzi, Via Ferdinando Galiani in direzione quartiere di Pontegrande, Via Ettore Vitale, rientro in Chiesaper le ore 20.00.

Domenica 1 Settembre inizio della processione del mattino ore 09:30 con uscita del S.S. Simulacro della Vergine Maria dalla Chiesa “Maria Immacolata” di Pontegrande.

Saranno percorse le seguenti vie: Via Ettore Vitale, lato nord, in direzione Viale Vincenzo Gattoleo (quartiere di Piterà). La processione interesserà la sola strada principale di Viale Vincenzo Gattoleo. Rientro in Pontegrande lungo Viale Vincenzo Gattoleo, Via Ettore Vitale e visita di Maria S.S. delle Grazie nel Centro Storico di Pontegrande: Via e Vichi Eugenia, Via Ettore Vitale e rientro in Chiesa previsto per le ore 12:30.

Domenica 1 settembre inizio della processione del pomeriggio ore 17:00 con uscita del S.S. Simulacro della Vergine Maria dalla Chiesa “Maria Immacolata” di Pontegrande.

Saranno percorse le seguenti vie: Via Ettore Vitale, lato centro-sud in direzione quartiere di Vicenzale, Via Antonio Genovesi, Via Filangeri, Via Andrea Fabiani, Via Bambinello Gesù, via Catalani Via Ettore Vitale, Via Benedetto Croce, Via Ettore Vitale e rientro in Chiesa previsto per le ore 20.30.

Infine, in occasione degli spettacoli musicali organizzati per sabato 31 agosto (I Romans) e domenica 1 settembre (Simone Luzzi & band) in Piazza Maria S.S. delle Grazie, quartiere di Pontegrande in Catanzaro, con inizio alle ore 21.30 circa e fine alle ore 24.00 circa, al fine di rispondere alle direttive in relazione agli aspetti safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità, ed a quelli security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, personale Stewart e antincendio sarà presente nell’area degli spettacoli al fine di permettere il corretto svolgimento delle manifestazioni, oltre a comunicare all’inizio di ogni spettacolo le disposizioni che verranno adottate per l’occasione.