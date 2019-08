Ponte Cropani, Rfi: ha ceduto manto stradale, nessun crollo

CRONACA

Sabato 31 Agosto 2019 - 21:2

"Nessun ponte e' crollato a Cropani, nel Catanzarese. Si e' registrato invece il cedimento del manto stradale di un tratto di viabilita', costruita in sostituzione di un passaggio a livello e consegnata a privati tramite una specifica convenzione".

E' quanto si afferma in un comunicato di Reti ferroviarie italiane in riferimento a quanto avvenuto ieri nel comune del Catanzarese dove per il cedimento della sede stradale tre famiglie residenti in una contrada sono rimaste isolate.

"Da quanto risultato dai primi accertamenti, causa del cedimento - e' detto nel comunicato - sembra essere stata la rottura improvvisa di una condotta, non appartenente a Rfi, con una portata d'acqua in pressione pari a un metro cubo al secondo: in un'ora e mezzo, quindi, si e' riversata sulla struttura, con un getto caratterizzato da altissima pressione, l'acqua contenuta in due piscine olimpioniche".