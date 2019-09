Web tv: alle 21.30 Studio giallorosso,il post partita del Catanzaro

SPORT

Domenica 01 Settembre 2019 - 9:34

Secondo appuntamento della stagione 2019-2020 di Studio giallorosso. L’appuntamento della web Tv di Catanzaroinforma dedicato al Catanzaro Calcio si rinnova questa sera alle 21.30. Si parlerà della gara, valida per la seconda giornata del campionato di serie C girone C, in programma questo pomeriggio a Bisceglie (calcio d’inizio ore 17.30), con le parole dei protagonisti, le domande dei webspettatori e, appena disponibili sul web, le immagini video delle fasi salienti della gara curate da Eleven Sports.

Condurranno in studio Gianfranco Giovene e Gianluigi Mardente con l’importante supporto di Antonio Ciampa da Bisceglie. Spazio anche al beach soccer e all'ultima impresa sportiva del catanzarese Emanuele Zurlo, punta di diamante della nazionale azzurra che ieri ha vinto i Giochi del Mediterraneo su spiaggia.

La trasmissione sarà diffusa attraverso la nostra home, sul canale youtube, sulla nostra pagina Facebook e anche su Radio Ciak sulle frequenze che si possono leggere nel cartello in basso.

Il coordinamento giornalistico è di Roberto Tolomeo, la regia affidata a Tonino Minicelli.