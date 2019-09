Caduta fatale, muore uomo di 69 anni

CRONACA

La tragedia a Sorbo San Basile in provincia di Catanzaro

Domenica 01 Settembre 2019 - 14:10

Grave incidente questa mattina a Sorbo San Basile in provincia di Catanzaro. Un uomo di 69 anni, Vincenzo Fratto è morto dopo essere caduto da un muro da cui si presumibilmente si era sporto perdendo l’equilibrio (anche se i dettagli dell'incidente non sono ancora chiari)

Una tragica fatalità che il celere intervento dei mezzi di soccorso del 118 e dell’elisoccorso, che sono arrivati sul posto e che lo hanno trovato in gravi condizioni, non sono riusciti a evitare.

La caduta è avvenuta intorno alle 11 di questa mattina. Fratto secondo quanto si è appreso è originario del luogo ma da anni viveva in Nord America dove aveva esercitato l’attività di manutentore di grattacieli e stava trascorrendo in Calabria un periodo di vacanza. Avrebbe dovuto tornare in Usa nei prossimi giorni. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli Stazione di Taverna guidati da Francesco Zangla.

g.z

g.m.