Tribunale, Cerminara: 'Inaccettabile ascensori non tutti funzionanti'

CRONACA

Domenica 01 Settembre 2019 - 19:53

“Siamo a Settembre, dopo la sospensione feriale, riprende l’attività giudiziaria con i vecchi problemi che attanagliano e rallentano la fruibilità degli Uffici Giudiziari, in particolare l’attenzione è rivolta al Tribunale di Catanzaro 'Francesco Ferlaino', il cui Circondario è più esteso rispetto a qualche anno fa, a causa della chiusura a Chiaravalle della Sezione Distaccata del Tribunale, purtroppo da tempo inaccettabile gli ascensori non sono tutti funzionanti, e quelli attivi funzionano a singhiozzo, come già posto in risalto dalla stampa locale”. Lo scrive in una nota Marco Cerminara responsabile del Movimento forense, dipartimento disabilità.

“Il Movimento Forense – scrive Cerminara – con la sua Commissione Disabilità, che ha a cuore le problematiche di accessibilità e agevole fruibilità degli Uffici Giudiziari, solleciterà i competenti Uffici ministeriali e proporrà ai singoli Presidenti dei Tribunali e di Corti d’Appello, o altri di uffici Giudiziari, un tavolo programmatico permanente per 'L’accessibilità degli Uffici Giudiziari', con il coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Magistrati e le Associazioni Forensi e di categoria, con funzione proponente, previo accertamento delle problematiche segnalate, al fine di giungere a soluzioni pronte e risolutive”.