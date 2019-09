CRONACA

Giornata stabile in mattinata. Temperature in lieve calo

Domenica 01 Settembre 2019 - 20:4

Domani 2 Settembre sarà una giornata stabile in mattinata, con cieli poco nuvolosi; nel pomeriggio nuvole in aumento con possibili piogge su tutta la città in arrivo da Sud. Serata stabile. Temperature in lieve calo con valori massimi intorno ai 29°C e valori minimi intorno ai 23°C.

Venti deboli da ovest e mari poco mossi. Per tutti i dettagli visitate il sito www.meteocatanzaro.it

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

(A cura di Salvatore Lia)