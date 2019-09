CRONACA

Calcio serie C: Reggina a valanga, Bari stecca prima in casa

Domenica 01 Settembre 2019 - 23:17

Nella seconda giornata del girone C del campionato di serie c tre sono le squadre che bissano il debutto vincente sono Catania, Ternana e Viterbese che ha espugnato a sorpresa il San Nicola di Bari. Reggina a valanga sulla Cavese. Vibonese ko in casa con l'Avellino, nuova sconfitta per il Rende.

Paganese-Monopoli 2-0

Picerno-Rieti 2-1

Teramo-Sicula rinviata

Ternana-Potenza 1-0

Bari-Viterbese 1-3

Bisceglie-Catanzaro 1-1

Casertana-Rende 2-0

Catania-Francavilla 2-1

Reggina Cavese 5-1

Vibonese-Avellino 0-1

Classifica

Viterbese 6

Catania 6

Ternana 6

Picerno 4

Reggina 4

Catanzaro 4

Bisceglie 4

Monopoli 3

Paganese 3

Bari 3

Potenza 3

Casertana 3

Avellino 3

Francavilla 1

Cavese 1

Teramo 0

Rende 0

Vibonese 0

Sicula Leonzio 0

Rieti 0



Prossimo turno

Avellino-Teramo

Cavese-Vibonese

Monopoli-Catanzaro

Reggina-Bisceglie

Rende-Ternana

Rieti-Bari

Virtus Francavilla-Casertana

Potenza-Catania

Sicula Leonzio-Paganese

Viterbese-Picerno